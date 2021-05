Giulia De Lellis infuriata per la festa Inter: «E i ristoratori non possono lamentarsi. Che Paese siamo?» (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Inter ha vinto lo scudetto e alcuni tifosi hanno provveduto a scatenarsi nella celebrazione dell’evento senza rispettare le norme anti Covid. I festeggiamenti a Piazza Duomo a Milano hanno scatenato le polemiche e fra le voci critiche non è mancata quella di Giulia De Lellis, potente influencer ed ex protagonista di “Uomini e donne”. Giulia De Lellis e la festa per lo scudetto dell’Inter: «Fatelo con la testa!» Giulia De Lellis si scaglia dal suo seguitissimo account instagram contro i tifosi dell’Inter, che hanno reso omaggio allo scudetto della loro squadra festeggiando senza curarsi di assembramenti o utilizzo di mascherina. Dal social Giulia De Lellis ha redarguito i tifosi: ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ha vinto lo scudetto e alcuni tifosi hanno provveduto a scatenarsi nella celebrazione dell’evento senza rispettare le norme anti Covid. I festeggiamenti a Piazza Duomo a Milano hanno scatenato le polemiche e fra le voci critiche non è mancata quella diDe, potente influencer ed ex protagonista di “Uomini e donne”.Dee laper lo scudetto dell’: «Fatelo con la testa!»Desi scaglia dal suo seguitissimo account instagram contro i tifosi dell’, che hanno reso omaggio allo scudetto della loro squadra festeggiando senza curarsi di assembramenti o utilizzo di mascherina. Dal socialDeha redarguito i tifosi: ...

zazoomblog : Giulia De Lellis infuriata per la festa Inter: «E i ristoratori non possono lamentarsi. Che Paese siamo?» -… - loveislanditaly : ?? ??Save the date! Il 7 giugno si vola alle Canarie con #LoveIslandItalia e Giulia De Lellis. ?? Ci vediamo su… - robot_corno : RT @metallicries: non ci sto credendo neanche io eppure ho dei cornoni bellissimi, giulia de lellis ti capisco le corna ormai mi stan da dio - metallicries : non ci sto credendo neanche io eppure ho dei cornoni bellissimi, giulia de lellis ti capisco le corna ormai mi stan da dio - frango0o : RT @Xueza_00: ha parlato pure la scrittrice giulia de lellis, tutti i programmi di canale cinque schierati, manca giusto quello delle pizze… -