Domenghini | “Un’altra Grande Inter Atalanta-Juve? Loro hanno Cr7 | ma noi…”

(Di lunedì 3 maggio 2021) “Scudetto facile, però meritato. È stata la squadra più forte, la più competitiva: lo ha dimostrato anche vincendo con quattro giornate di anticipo”. Angelo, leggendario ex di, di scudetti se ne intende. Per due volte ha vinto il titolo, nel 1965 e nel 1966, con i nerazzurri di Angelo Moratti e di Helenio Herrera. E, come al solito, non ha peli sulla lingua: “A voltecriticato il gioco dell’. Non gioca meglio? Contano i risultati, conta come è impostata la squadra, soprattutto la forza della sua difesa, i lanci per Lukaku che ha risolto tante partite”. Sulla ‘paternità’ dello scudetto,ha le idee altrettanto chiare e davanti a tutti mette “i giocatori, in campo ci vanno, poi i meriti sono anche degli altri, ma ...