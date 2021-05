Cercasi urgentemente Infermieri a Rimini | ecco come candidarsi per l’indeterminato

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’azienda socio-sanitaria convenzionata “Luce sul Mare” cercain provincia di. Proposto. Il Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” di Igea Marina-Bellaria (RN) ricerca, anche in libera professione, da impiegare in reparti ospedalieri, sanitari e sociali. Requisiti richiesti: Laurea instica; Iscrizione OPI in corso di validità; Disponibilità a lavorare su turni. Completano il profilo: esperienza, anche minima, maturata in ruolo analogo e attitudine al team working. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi (Legge 903/77 e art.8 D.lgs 196/00). Inviare il ...

Centro di Riabilitazione ricerca INFERMIERI, anche in libera professione, da impiegare in reparti ospedalieri, sanitari e sociali. Requisiti richiesti: – Laurea in Scienze Infermieristiche – Iscrizion ...