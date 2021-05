Auto | immatricolazioni ad aprile +3 277% | effetto primo lockdown

HDmotori : Mercato auto Italia 2021: ad aprile ancora un pesante calo sul 2019 - zazoomblog : Auto: boom delle immatricolazioni ad aprile effetto primo lockdown - #Auto: #delle #immatricolazioni - dariodivico : Vendite auto/ Le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa raggiungono quota 45,4% ad aprile 2021 e 42,… - tvbusiness24 : #Auto, boom immatricolazioni. Ma rispetto al 2019 è -17%. Nel 2020 il lockdown ha paralizzato il settore?? - DividendProfit : Auto: boom delle immatricolazioni ad aprile, effetto primo lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Auto immatricolazioni

Agenzia ANSA

MercatoItalia in crescita apparente ad aprile, con fine incentivi rischio un ritorno agli anni ...Lerappresentano le risultanze dell'Archivio Nazionale dei Veicoli al 30.4.2021, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate ...MILANO (Reuters) - Le immatricolazioni di auto in Italia ad aprile mostrano un rimbalzo di quasi 3.300% rispetto allo stesse mese di un anno prima, periodo fortemente impattato dal primo lockdown che ...MILANO, 03 MAG - Piazza Affari ha iniziato positiva la settimana (+1,1%), meglio delle altre principali Borse europee, in una giornata in cui il Pmi dell'Eurozona di aprile è risultato in calo, così c ...