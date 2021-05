(Di domenica 2 maggio 2021) Un’che stava trasportando uncolto da infarto è stata danneggiata dal lancio di rifiuti e dain via Stesicoro a. L’del 118 era diretta con ilcardiopatico verso l’ospedale di Cefalù. Durante il passaggio a velocità sotto cavalcavia, come hanno raccontato i soccorritori ai carabinieri, un gruppo di il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

ilmattinodisici : Termini Imerese: pietre e bottiglie contro ambulanza con paziente - rep_palermo : Palermo, sassi contro un'ambulanza a Termini Imerese: le schegge del parabrezza addosso all'autista [aggiornamento… - rep_palermo : Palermo, sassi contro un'ambulanza a Termini Imerese: le schegge del parabrezza addosso all'autista [aggiornamento… - statodelsud : Termini Imerese, lancio di pietre e bottiglie contro un’ambulanza - Pino__Merola : Termini Imerese, lancio di pietre e bottiglie contro un’ambulanza -

Ultime Notizie dalla rete : Termini Imerese

La Repubblica

... Adrano, Randazzo, Baucina, Belmonte, Mzzagno, Borgetto, Caccamo, Campofiorito, Cefalù, Cinisi, Giardinello, Lascari, Mezzojuso, Misileri, Monreale, Partinico,, Villabate, Villafrati, ...(PALERMO) - Un'ambulanza che stava trasportando un paziente colto da infarto è stata danneggiata dal lancio di rifiuti e da bottiglie in via Stesicoro, a. L'ambulanza ...TERMINI IMERESE (Palermo) - Un’ambulanza che stava trasportando un paziente colto da infarto è stata danneggiata dal lancio di rifiuti e da bottiglie in via Stesicoro a Termini Imerese. L’ambulanza de ...Un'ambulanza che stava trasportando un paziente colto da infarto è stata danneggiata dal lancio di rifiuti e bottiglie in via Stesicoro, a Termini Imerese. L'ambulanza del 118 era diretta con il pazie ...