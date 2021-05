Maurizio Cattelan torna a Milano con una grande retrospettiva all’Hangar (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo oltre dieci anni di assenza, l’artista forse più irriverente e quotato al mondo torna ad esporre in Italia. Maurizio Cattelan (Padova, 1960) sarà infatti il protagonista di una grande retrospettiva che – Covid permettendo – è in programma al Pirelli HangarBicocca di Milano dal 15 luglio al 20 febbraio 2022. Breath Ghosts Blind – questo il titolo dell’attesissima mostra – è nata sia allo scopo di ripercorrere la trentennale carriera dell’artista, sia di presentare una serie di nuove opere create appositamente per l’occasione. LA MOSTRA A Milano A cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolì, la personale di Cattelan offre al pubblico una rappresentazione simbolica del ciclo della vita, nel tentativo di restituire anche una visione della storia ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo oltre dieci anni di assenza, l’artista forse più irriverente e quotato al mondoad esporre in Italia.(Padova, 1960) sarà infatti il protagonista di unache – Covid permettendo – è in programma al Pirelli HangarBicocca didal 15 luglio al 20 febbraio 2022. Breath Ghosts Blind – questo il titolo dell’attesissima mostra – è nata sia allo scopo di ripercorrere la trentennale carriera dell’artista, sia di presentare una serie di nuove opere create appositamente per l’occasione. LA MOSTRA AA cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolì, la personale dioffre al pubblico una rappresentazione simbolica del ciclo della vita, nel tentativo di restituire anche una visione della storia ...

