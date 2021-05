I dati del primo trimestre 2021 sul prodotto interno lordo sono moderatamente incoraggianti (Di domenica 2 maggio 2021) Istat, il carrello della spesa di aprile ancora in calo del meno 0,4%: l'azione del governo contro gli effetti economici del covid inizia a funzionare Istat, il carrello della spesa di aprile ancora in calo del meno 0,4% su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 2 maggio 2021) Istat, il carrello della spesa di aprile ancora in calo del meno 0,4%: l'azione del governo contro gli effetti economici del covid inizia a funzionare Istat, il carrello della spesa di aprile ancora in calo del meno 0,4% su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - Montecitorio : La Biblioteca, ospitata nel Palazzo del Seminario, è un luogo di cultura e memoria: 1.400.000 volumi, 70 banche dat… - TeresaBellanova : 500mila #vaccini al giorno entro fine aprile. Era l'obiettivo del Generale #Figliuolo e i dati di ieri confermano c… - infoitsalute : Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 2 maggio. Dati Covid regione per regione - Vince08440165 : RT @lisalubitsch: Peccato che @AlbertoBagnai e @borghi_claudio non abbiano provato l’umiliazione, sulla base della legge del Menga, che i p… -