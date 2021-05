(Di domenica 2 maggio 2021) Il GP didellaparla italiano. Con una prestazione super, Fabio Diconquista la prima vittoria in carriera nella classe media, comandando dall’inizio alla fine. Al traguardo rifila tre secondi di distacco a Marco Bezzecchi, che sembra aver trovato quella costanza che gli mancava. Il gradino più basso del podio va a Sam Lowes, che batte nei giri finali il duo KTM Ajo di Remy Gardner e Raul Fernandez. Xavi Vierge, Ai Ogura, Joe Roberts, Aron Canet e Marcel Schrotter completano la top ten. GP di: cosa succede nella gara? Dicostruisce il suo successo alla partenza. Allo spegnimento del semaforo, il “Diggia” brucia il polesitter Remy Gardner, imprimendo subito il suo ritmo. L’australiano paga una scelta di gomme non corretta, ...

SkySportMotoGP : ?? È UN DIGGIA DA IMPAZZIRE A JEREZ (?? #Moto2) ???? ???? Doppietta italiana con Bez secondo! Il resoconto ?… - periodicodaily : GP Spagna, Moto2: dominio di Di Giannantonio #GpSpagna #Moto2 @RiccardoTrullo - simcopter : RT @Eurosport_IT: Di Giannantonio-Bezzecchi: doppietta azzurra a Jerez ?????? #Moto2 | #SpanishGP - Eurosport_IT : Di Giannantonio-Bezzecchi: doppietta azzurra a Jerez ?????? #Moto2 | #SpanishGP - sportface2016 : #Moto2, la classifica aggiornata dopo #SpanishGP 2021 -

Alle 14 spazio alla gara della MotoGP, da non perdere anche la MotoE alle 15:30, LA CLASSIFICA FINALE 1) DI GIANNANTONIOGrande Italia in Moto 2 a Jerez de la Frontera. Nel Gran Premio ditrionfa Fabio Di Giannantonio che ha dominato la gara dal via fino alla bandiera a scacchi. Dietro al pilota del team Gresini, prima vittoria per lui nella classe di mezzo, l'altro pilota ...Fenati 3° 11:37 - 2 mag 2 giri alla fine — Oncu sempre davanti ma deve guardarsi le spalle. 10:00 - 2 mag Diggia on fire — L’italiano chiude in testa il warm-up della Moto2: 1’41”430 il suo tempo Schr ...Moto2, la classifica aggiornata dopo il GP di Spagna 2021: Gardner resta al comando davanti a Lowes. Bene Di Giannantonio e Bezzecchi.