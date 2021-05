Fedez contro la Lega e accusa "Censurato dalla Rai". I video (Di domenica 2 maggio 2021) E' diventata un caso politico la partecipazione di Fedez al Concertone del Primo Maggio, trasmesso ieri da Raitre, con il duello a distanza tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il rapper sempre piu' in versione "impegnata". Già prima dell'esibizione si erano venuti a sapere i contenuti al vetriolo contro il Carroccio, il tutto condito dalle accuse del marito di Chiara Ferragni di aver subito un tentativo di censura dalla Rai. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 2 maggio 2021) E' diventata un caso politico la partecipazione dial Concertone del Primo Maggio, trasmesso ieri da Raitre, con il duello a distanza tra il leader della, Matteo Salvini, e il rapper sempre piu' in versione "impegnata". Già prima dell'esibizione si erano venuti a sapere i contenuti al vetrioloil Carroccio, il tutto condito dalle accuse del marito di Chiara Ferragni di aver subito un tentativo di censuraRai. Segui su affaritaliani.it

