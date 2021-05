Catania: imprenditore minaccia il suicidio in Piazza Duomo (Di domenica 2 maggio 2021) Un imprenditore di 66 anni della provincia di Catania ha minacciato di suicidarsi impiccandosi al cestello di un camion. Il veicolo era posteggiato davanti ad un ingresso laterale del Municipio di Catania. L’imprenditore aveva l’intenzione di bloccare la vendita all’asta del suo capannone, che era prevista per domani a seguito di una procedura fallimentare. Lo riporta il Quotidiano di Sicilia. Questa mattina presto, si è recato a Catania e ha posteggiato il camion. Poi ha comunicato il gesto inconsulto. È entrato nel cestello, da dove penzola una corda a “cappio”, e lo ha alzato raggiungendo l’altezza massima, minacciando di suicidarsi. Subito intervenuti sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco, e anche la polizia, con pattuglie per mettere in ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 2 maggio 2021) Undi 66 anni della provincia dihato di suicidarsi impiccandosi al cestello di un camion. Il veicolo era posteggiato davanti ad un ingresso laterale del Municipio di. L’aveva l’intenzione di bloccare la vendita all’asta del suo capannone, che era prevista per domani a seguito di una procedura fallimentare. Lo riporta il Quotidiano di Sicilia. Questa mattina presto, si è recato ae ha posteggiato il camion. Poi ha comunicato il gesto inconsulto. È entrato nel cestello, da dove penzola una corda a “cappio”, e lo ha alzato raggiungendo l’altezza massima,ndo di suicidarsi. Subito intervenuti sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco, e anche la polizia, con pattuglie per mettere in ...

QuotidianPost : Catania: imprenditore minaccia il suicidio in Piazza Duomo - videostar_tv : Catania: imprenditore minaccia il suicidio, apprensione in via Etnea - DarJedburgh : Catania, minaccia il suicidio in via Etnea: imprenditore in sicurezza, i dettagli - Lasiciliaweb : Imprenditore minaccia suicidio in piazza Catania. Eclatante gesto di un 66enne per bloccare un'asta fallimentare… - ilSicilia : #Cronaca #asta Protesta per bloccare asta sul suo magazzino: imprenditore minaccia il suicidio a Catania… -