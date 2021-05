Accademia Volley, vittoria e primato in cassaforte: battuta la Fiorente Maya in quattro set (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Quinta partita e quinta vittoria in campionato per l’Accademia che ieri pomeriggio ha battuto 3-1 (22-25, 25-13, 25-17, 25-14) la Fiorente Maya di Camposano (NA) alla Palestra Rampone di Benevento. Con la qualificazione alla seconda fase già in tasca, le giallorosse si fanno sorprendere nel primo set dalle avversarie, scese in campo con il chiaro obiettivo di giocarsi la propria partita nonostante l’ultimo posto nel girone. L’Accademia paga probabilmente anche una settimana a dir poco tribolata, trascorsa praticamente senza alcun allenamento fino alla partita di ieri: l’impatto con la gara, infatti, non è affatto dei migliori e le giallorosse di fatto si trovano a rincorrere tutto il parziale. L’ingresso in campo di Iannelli nel secondo set e una prova superlativa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Quinta partita e quintain campionato per l’che ieri pomeriggio ha battuto 3-1 (22-25, 25-13, 25-17, 25-14) ladi Camposano (NA) alla Palestra Rampone di Benevento. Con la qualificazione alla seconda fase già in tasca, le giallorosse si fanno sorprendere nel primo set dalle avversarie, scese in campo con il chiaro obiettivo di giocarsi la propria partita nonostante l’ultimo posto nel girone. L’paga probabilmente anche una settimana a dir poco tribolata, trascorsa praticamente senza alcun allenamento fino alla partita di ieri: l’impatto con la gara, infatti, non è affatto dei migliori e le giallorosse di fatto si trovano a rincorrere tutto il parziale. L’ingresso in campo di Iannelli nel secondo set e una prova superlativa ...

anteprima24 : ** Accademia Volley, #Vittoria e primato in cassaforte: battuta la Fiorente Maya in quattro set **… - ilvaglio1 : Accademia Volley, primo posto da blindare #lafiorentemayacamposan #pallavolofemminile #accademiavolleybenevento… - ottopagine : L'Accademia Volley vuole blindare il primo posto in classifica #Benevento - anteprima24 : ** L'Accademia vince con il Villaricca ancora e passa alla seconda fase ** - ilvaglio1 : Accademia Volley, parte anche il campionato Under 19 #angelocioffi #accademiavolleybenevento #pallavolo #benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Volley L'Accademia Volley vuole blindare il primo posto in classifica Benevento . Quinta gara stagionale per l'Accademia Volley che domani pomeriggio al Rampone affronta La Fiorente Maya di Camposano (NA). Contro il fanalino di coda del girone A, fermo ancora a zero punti in classifica, le giallorosse, già ...

L'Accademia vince al quinto set e vola alla seconda fase Russo Accademia Volley: Tufo ne, Guerriero 11, De Santis ne, Pericolo 23, Ricciardi ne, De Cristofaro (K) 9, Grimaldi 14, Cona (L1), Tenza 7, Della Gatta ne, Pisano 4, Malatesta ne, Bosco 2, Verdino (...

Accademia Volley, primo posto da blindare ilVaglio Il palasport di Deruta porterà per sempre il nome di Domenico Guiducci Il palasport di Deruta porterà per sempre il nome di Domenico Guiducci. E' stata la figlia Fabiana a togliere il telo alla targa in ceramica dipinta a mano, apposta sulla facciata del "PalaGuiducci”, ...

Granda Volley Academy lancia il Summer Camp a Loano e l'Estate Ragazzi a Cuneo Presentate le proposte confezionate grazie all'esperienza di una stagione agonistica vissuta in piena osservanza dei protocolli ufficiali del Governo ...

Benevento . Quinta gara stagionale per l'che domani pomeriggio al Rampone affronta La Fiorente Maya di Camposano (NA). Contro il fanalino di coda del girone A, fermo ancora a zero punti in classifica, le giallorosse, già ...Russo: Tufo ne, Guerriero 11, De Santis ne, Pericolo 23, Ricciardi ne, De Cristofaro (K) 9, Grimaldi 14, Cona (L1), Tenza 7, Della Gatta ne, Pisano 4, Malatesta ne, Bosco 2, Verdino (...Il palasport di Deruta porterà per sempre il nome di Domenico Guiducci. E' stata la figlia Fabiana a togliere il telo alla targa in ceramica dipinta a mano, apposta sulla facciata del "PalaGuiducci”, ...Presentate le proposte confezionate grazie all'esperienza di una stagione agonistica vissuta in piena osservanza dei protocolli ufficiali del Governo ...