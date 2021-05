Primo Maggio, cortei in tutta la Francia: 17 fermi a Parigi (Di sabato 1 maggio 2021) Migliaia di persone stanno sfilando in tutta la Francia per i tradizionali cortei del Primo Maggio, portando cartelli e bandiere sindacali. A Parigi, poco prima dell'inizio della marcia, sono state ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 maggio 2021) Migliaia di persone stanno sfilando inlaper i tradizionalidel, portando cartelli e bandiere sindacali. A, poco prima dell'inizio della marcia, sono state ...

makkox : primo maggio - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - v3rd3acqua : RT @Tg3web: Un anno di pandemia ha messo a dura prova tante attività e cancellato molti posti di lavoro, penalizzando soprattutto donne e g… - alba54239901 : RT @cecilia_strada: Buon primo maggio a tutte e tutti! -