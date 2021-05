Coppia di Campi bloccata in India | «Vogliamo tornare a casa con volo sanitario Pronti a pagarlo»

(Di sabato 1 maggio 2021) «Qui è una ecatombe che lo Stato italiano conosce. Torno a chiede un, sono pronta anche a pagarmelo». Simonetta Filippini afferma anche che da tre giorni non sente il personale dell'associazione con la quale si è recata inper l'adizione, mentre «ci contatta il console per chiedere se abbiamo bisogno di qualcosa e che ci vuole pazienza, ma qui rischiamo grosso: dall'Italia si devono muovere» L'articolo proviene da Firenze Post.

E' quanto spiega Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), comune dove vivono Simonetta Filippini e il marito Enzo Galli, i due coniugi rimasti bloccati a New Delhi dove si erano recati per ...Lo spiega Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, comune dove vivono Simonetta Filippini e il marito Enzo Galli, i due coniugi rimasti bloccati a New Delhi dove si erano rec ...