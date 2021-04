Traffico Roma del 30-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati l’ascoltoin aumento sulle principali strade di accesso ama stamattina sulla capitale vi sono banchi di nebbia Vi invitiamo quindi a Prestare particolare attenzione per quanto riguarda ilQualche rallentamento sulla diramazionesud da Torrenova raccordo anulare In quest’ultima direzione lievi rallentamenti poi sulla carreggiata interna del raccordo dalla diramazioneSud a via che tu la carreggiata esterna da Tor Bella Monaca a La Rustica per il resto ilaumenta Ma appunto non vi sono particolari problemi a parte qualche rallentamento su via Trionfale in direzione centro l’altezza di via Casal del Marmo e via Salaria sempre in direzione centro all’ altezza dell’ aeroporto dell’Urbe ...