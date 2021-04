Spiagge, proroga congelata Il governo: l'estate è salva (Di venerdì 30 aprile 2021) Ambulanti e gestori di stabilimenti balneari possono tirare un respiro di sollievo. E considerare praticamente in cassaforte i guadagni della prossima estate . Il governo, infatti, ha per ora ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Ambulanti e gestori di stabilimenti balneari possono tirare un respiro di sollievo. E considerare praticamente in cassaforte i guadagni della prossima. Il, infatti, ha per ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Spiagge proroga Spiagge, proroga congelata Il governo: l'estate è salva Tanto che fra le associazioni dei concessionari di spiagge, che rappresentano circa 30mila soggetti,... Massimo Garavaglia che ha spiegato che nel decreto varato ieri la proroga non c'è perché "non ce ...

Governo: Cdm, approvato dl proroghe, da smart working a carceri (3) ... il decreto prevede la proroga al 31 dicembre 2021 dell'autorizzazione per le navi da crociera ... "Interventi edilizi per spiagge e parchi: si rinnova, fino al 31 dicembre 2021, il regime autorizzatorio ...

