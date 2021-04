New York: la polizia rinuncia a Digidog, il cane robot di Boston DynamicsHDblog.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Dipartimento di polizia di New York ha posto fine al contratto da 94.000 dollari con la Boston Dynamics che aveva portato sulle strade della città una versione “cane poliziotto” del quadrupede…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Dipartimento didi Newha posto fine al contratto da 94.000 dollari con laDynamics che aveva portato sulle strade della città una versione “poliziotto” del quadrupede…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : New York Pesante sul mercato di New York Fiserv Pressione su Fiserv , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,96%. La tendenza ad una settimana di Fiserv è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

New York: scatto rialzista per Western Digital Prepotente rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che mostra una salita bruciante del 3,82% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su ...

De Blasio: "New York riaprirà completamente il primo luglio" Rai News 15 film comici, divertenti e commedie da vedere su Netflix. Perché ridere fa bene! Ha tre figlie, ma non un erede maschio. A meno che questi non si trovi, a sua insaputa a New York. Il principe cerca figlio (2021) è in streaming su Amazon Prime. Murder Mistery Ah, l’amore! Sarebbe ...

1 maggio, festa dei lavoratori: storia, origini e perché si festeggia Ancora nel 1882, nella città di New York, fu organizzata una importante protesta il 5 settembre, mentre due anni dopo, nel 1884, in un'analoga manifestazione americana, gli stessi Knights of Labor ...

