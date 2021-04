Lo stallo di Netanyahu

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il mandato di formare un governo, affidato alo scorso 6 aprile da un riluttante Presidente Reuven Rivlin, scade il 4 maggio, ed è improbabile che gli vengano concessi altri 14 giorni supplementari (come pure sarebbe possibile), dato il totalein cui versa il suo tentativo. Il leader del Likud si trova in una classica situazione da “Comma 22”, come descritta nel celebre romanzo antimilitarista di Joseph Heller del ’61, in cui si narra di una pattuglia di aviatori nella II Guerra mondiale, per cui valeva la regola “Si può essere esentati dalle missioni solo se pazzi, ma se si chiede di essere esentati non si è pazzi”.si trova in una condizione simile: il blocco di partiti che lo sostengono (il Likud con i suoi 30 seggi, i due partiti ultraortodossi con 16 e Religious Zionism con 6) totalizza 52 seggi su 120 ...