Formula 1, GP Portogallo 2021. Horner: “Perez? Si sta ancora ambientando” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Perez più in difficoltà di Verstappen? Sergio si sta ancora ambientando. Ha guidato bene nelle prime due gare. Sta conoscendo il team e con il tempo avrà un ruolo sempre più importante. Potrà darci una grande mano”. Lo ha detto il Team Principal della Red Bull, Christian Horner, nella conferenza stampa al termine delle prove libere del Gran Premio del Portogallo di Formula 1 sul circuito di Portimao. “Siamo solo alla terza gara, è fantastico che le prime siano state così combattute – ha concluso Horner -. E’ ancora presto per avere un quadro chiaro su chi lotterà per la vittoria, dopo Barcellona avremo uno schema più chiaro”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) “più in difficoltà di Verstappen? Sergio si sta. Ha guidato bene nelle prime due gare. Sta conoscendo il team e con il tempo avrà un ruolo sempre più importante. Potrà darci una grande mano”. Lo ha detto il Team Principal della Red Bull, Christian, nella conferenza stampa al termine delle prove libere del Gran Premio deldi1 sul circuito di Portimao. “Siamo solo alla terza gara, è fantastico che le prime siano state così combattute – ha concluso-. E’presto per avere un quadro chiaro su chi lotterà per la vittoria, dopo Barcellona avremo uno schema più chiaro”. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? Miglior tempo per Bottas a Portimao (?? #FP1) ? Primi 5 in 3 decimi, stacco netto sugli altri I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Miglior tempo di Hamilton (?? #FP2) ? Tempi e cronaca ? - SkySportF1 : ?? Bottas davanti a tutti a Portimao (?? -30' #FP1) ? Primi 5 in un secondo LIVE ? - sportface2016 : #PortugueseGP Le parole di Christian #Horner al termine delle prove libere sul circuito di Portimao - spartacosperan3 : RT @SkySportF1: Leclerc, nuovo casco nel GP del Portogallo a Portimao. FOTO #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 -