F1 Portimao, prove libere in diretta: Bottas primo in Fp1. Alle 16 Fp2 live (Di venerdì 30 aprile 2021) Portimao, 30 aprile 2021 - Dopo la MotoGp il circuito di Portimao ospita anche la Formula Uno , con il Gran Premio del Portogallo . Nelle prime prove libere la Mercedes di Valtteri Bottas ha fatto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021), 30 aprile 2021 - Dopo la MotoGp il circuito diospita anche la Formula Uno , con il Gran Premio del Portogallo . Nelle primela Mercedes di Valtteriha fatto ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Miglior tempo per Bottas a Portimao (?? #FP1) ? Primi 5 in 3 decimi, stacco netto sugli altri I risultati ?… - SkySportF1 : ?? SCATTA IL WEEKEND A PORTIMAO: LIVE le #FP1, diretta su Sky Sport F1, canale 207 #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1… - infoitsport : F1 | GP Portogallo - Cronaca in diretta Prove Libere 1 Portimao [ LIVE FP1 ] - DReinato : RT @quattroruote: #F1, Bottas e Verstappen divisi da un soffio nelle prime prove libere a Portimao --> - quattroruote : #F1, Bottas e Verstappen divisi da un soffio nelle prime prove libere a Portimao --> -