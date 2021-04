Truffarono la Banca di Sassari per 800mila euro | 81 imputati tra cui due coniugi di Colliano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) –ladiconcedendo, attraverso lo sportellorio della filiale Bper di Bellizzi, prestiti fasulli ai clienti che non ne avevano diritto e che non vennero mai rimborsati alla. Per questo motivo, il 16 giugno, 81, tra cui l’ex direttore della Bper di Bellizzi, Amodio Saracino, due impiegatiri, Francesco Nappo e Michele del Grosso, e i promoter finanziari, Gianluca Romano, Domenico Carbone, Mario Ingenito e Massimo Maresca, dovranno presentarsi davanti al giudice, Francesco Guerra, per l’udienza preliminare che si svolgerà presso l’aula bunker del carcere di Salerno. A disporre il rinvio a giudizio degli 81, tra cui figurano ...