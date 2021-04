Pattinaggio artistico, Jason Brown e Shoma Uno annunciano i programmi per la prossima stagione (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono settimane di riflessione quelle che stanno vivendo gli atleti di Pattinaggio artistico. Archiviata la stagione internazionale infatti è tempo di pensare ai programmi in vista della prossima annata sportiva, di fondamentale importanza in quanto caratterizzata dalle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino. Tra i big della disciplina Jason Brown e Shoma Uno sono stati i primi ad annunciare, seppur in modo diverso, le musiche per la cavalcata olimpica. Lo statunitense ha reso note entrambe le sue decisioni sui suoi canali social nella giornata di mercoledì 28 aprile. Il motivo è presto detto: il pattinatore seguito da Tracy Wilson e Brian Orser userà infatti due programmi che abbiamo già avuto modo di apprezzare in precedenza. Per ciò che ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono settimane di riflessione quelle che stanno vivendo gli atleti di. Archiviata lainternazionale infatti è tempo di pensare aiin vista dellaannata sportiva, di fondamentale importanza in quanto caratterizzata dalle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino. Tra i big della disciplinaUno sono stati i primi ad annunciare, seppur in modo diverso, le musiche per la cavalcata olimpica. Lo statunitense ha reso note entrambe le sue decisioni sui suoi canali social nella giornata di mercoledì 28 aprile. Il motivo è presto detto: il pattinatore seguito da Tracy Wilson e Brian Orser userà infatti dueche abbiamo già avuto modo di apprezzare in precedenza. Per ciò che ...

