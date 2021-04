“Con lockdown trascurata profilassi per emofilici” (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos Salute) – “Molti pazienti emofilici mi hanno confessato di avere un po’ tralasciato la profilassi, anche quella muscolo-scheletrica, in questo periodo. Il fatto di essere sempre a casa, di fare smartworking, di avere le palestre e le piscine chiuse non ha aiutato. Ho notato che sono aumentati i dolori articolari generali e l’uso di antidolorifici”. Lo ha riferito Lisa Pieri, ematologa della Struttura per le malattie emorragiche e della coagulazione Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, intervenuta all’incontro on line ‘L’alleanza tra l’ematologo, l’ortopedico e il fisioterapista’, promosso dall’associazione Toscana emofilici, in occasione dell’ottava tappa nella Regione del tour di ‘Articoliamo’, campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo. “L’aumento dei problemi muscolo-scheletrici legati al ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos Salute) – “Molti pazientimi hanno confessato di avere un po’ tralasciato la, anche quella muscolo-scheletrica, in questo periodo. Il fatto di essere sempre a casa, di fare smartworking, di avere le palestre e le piscine chiuse non ha aiutato. Ho notato che sono aumentati i dolori articolari generali e l’uso di antidolorifici”. Lo ha riferito Lisa Pieri, ematologa della Struttura per le malattie emorragiche e della coagulazione Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, intervenuta all’incontro on line ‘L’alleanza tra l’ematologo, l’ortopedico e il fisioterapista’, promosso dall’associazione Toscana, in occasione dell’ottava tappa nella Regione del tour di ‘Articoliamo’, campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo. “L’aumento dei problemi muscolo-scheletrici legati al ...

Advertising

insopportabile : La percezione della libertà ritrovata dopo il lockdown è andare in ristorante più che andare al cinema o a teatro.… - borghi_claudio : E ogni tanto riaffiora la Sardegna in zona rossa perchè hanno gozzovigliato. Balle! La Sardegna è in zona rossa per… - borghi_claudio : Ho appena sentito @GuidoCrosetto a #coffeebreak parlare dell'aumento dei depositi bancari di alcuni e dell'impoveri… - annalisabarla : RT @RivistaStudio: Dal primo lockdown il nostro rapporto con il bere si è intensificato (dal 180 al 250% secondo l'Iss), ma anche complicat… - RivistaStudio : Dal primo lockdown il nostro rapporto con il bere si è intensificato (dal 180 al 250% secondo l'Iss), ma anche comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Con lockdown Piazza Affari sopra la parità. Tenaris e STM in rosso ...5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (quando era in vigore il lockdown). Il forte dato ...il rally di ieri ancora in scia alle indiscrezioni su un accordo in tempi molto ristretti con ...

Concerto Primo Maggio 2021, Lillo conduce con Ambra e Fresi ... il comico romano " a quanto apprende l'Adnkronos - sarà sul palco con la confermata Ambra Angiolini, conduttrice da studio nella scorsa edizione in lockdown, e con l'attore Stefano Fresi. La ...

"Con lockdown trascurata profilassi per emofilici" Cosenza Channel Paralizzata dalla bellezza “Sei a Firenze? Chissà com’è bella ora che non ci sono i turisti” dice la mia amica al telefono. “No”, rispondo. “Per niente bella. È triste. Anzi, mette l’angoscia”. “Ma come? Firenze è bella sempre… ...

Testimonianze dal lockdown di un lavoratore dello spettacolo irpino Di Elena Spiniello e Maurizio Picariello Teatro di Gluck. E’passato un anno e io ho rimesso piede in palcoscenico pochi giorni fa, l’emozione è stata forte. La prima cosa che ...

...5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (quando era in vigore il). Il forte dato ...il rally di ieri ancora in scia alle indiscrezioni su un accordo in tempi molto ristretti...... il comico romano " a quanto apprende l'Adnkronos - sarà sul palcola confermata Ambra Angiolini, conduttrice da studio nella scorsa edizione in, el'attore Stefano Fresi. La ...“Sei a Firenze? Chissà com’è bella ora che non ci sono i turisti” dice la mia amica al telefono. “No”, rispondo. “Per niente bella. È triste. Anzi, mette l’angoscia”. “Ma come? Firenze è bella sempre… ...Di Elena Spiniello e Maurizio Picariello Teatro di Gluck. E’passato un anno e io ho rimesso piede in palcoscenico pochi giorni fa, l’emozione è stata forte. La prima cosa che ...