Agcom richiama Giletti sul caso Genovese: «Spettacolarizzazione, amplificata la sofferenza delle giovani donne» (Di giovedì 29 aprile 2021) Non è L'Arena L'Agcom ha richiamato La7 per le puntate di Non è L'Arena dedicate al caso di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di violenza sessuale durante le sue feste private. Secondo il Garante, infatti, il programma di Massimo Giletti è ricorso ad una una Spettacolarizzazione degli eventi che ha "amplificato le sofferenze delle stesse giovani donne coinvolte". Invitando La7 al rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Testo unico e nei provvedimenti a tutela di una corretta modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell'immagine della donna, l'Agcom – in merito al suddetto caso d'attualità – ha ritenuto che "sotto il profilo della continenza, la trattazione del medesimo ...

