Accordo con i sauditi, il team VR46 sbarca in MotoGP (Di giovedì 29 aprile 2021) La storia di Valentino Rossi in MotoGP è destinata a continuare, in un modo o nell'altro. Come riporta Sky Sport, il team del campione di Tavullia ha raggiunto un Accordo con la holding saudita Tanal Entertainment Sport & Media e il colosso del petrolio Saudi Aramco per la costituzione della scuderia Aramco Racing team VR46.

