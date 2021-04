(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Guardiamo alle notizie della fine della protezione della Francia ai #terroristi italiani come un risultato importante e da tanto atteso della collaborazione tra Italia e Francia. La #il suoneldella memoriainnocenti di stagioni buie del nostro paese". Lo scrive su Twitter Enrico

Advertising

TV7Benevento : **Terrorismo: Letta, 'giustizia faccia il suo corso nel rispetto delle vittime'**... - ShootersykEku : #Letta su poltrona,x tutelare; sbarchi,deportazione,scafisti,mafia nigeriana,virus importato,terrorismo,chi occupa… - Luihi9 : secondo me dovrebbe uscire dal governo, Letta e banda bassotti, non li ha votati nessuno, si sono insediati, fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : **Terrorismo Letta

Metro

... " Il segretario del Pdnon si fida degli Italiani e li vuole tenere ancora chiusi in casa. ... Ma basta con questo, viva la Vita e la Libertà !". SALVINI "NO CRISI, NON LASCIO A PD - ...SCENARIO LIBIA/ Immigrazione e: Draghi sfida Erdogan aiutando Tripoli Il coprifuoco e il ... questa almeno sembra l'intenzione di Enrico. Tuttavia l'uscita di Zingaretti sul superbonus ...I dieci brigatisti, individuati sul territorio francese, sono tutti accusati di atti di terrorismo risalenti al periodo tra gli anni '60 e '70: ecco chi sono ...Ad annunciare l'operazione è stato l'Eliseo. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta.