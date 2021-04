Lo sport giovanile rivede la luce, Iarriccio: “Ora non fermateci più” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con il ritorno in zona gialla anche lo sport giovanile torna a vedere la luce. Una volta venute meno le restrizioni, sono già diverse le attività che hanno nuovamente acceso i motori nel capoluogo dando l’opportunità ai più piccoli di riassaporare preziosi momenti di socialità. Tra queste c’è la Smile Basket School 2.0. di Pietro Iarriccio, che ai microfoni di Anteprima24 ha espresso soddisfazione e speranza: “Siamo ripartiti con attività all’aperto ma ora l’auspicio è quello che non ci saranno più intoppi almeno fino a fine luglio. Sarebbe importantissimo per i bambini che hanno bisogno di normalità dopo mesi e mesi di restrizioni”. Dietro l’angolo c’è infatti il pericolo che anni importanti per la crescita di un individuo siano spesi davanti a un monitor: “Per un bimbo di 6 anni ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con il ritorno in zona gialla anche lotorna a vedere la. Una volta venute meno le restrizioni, sono già diverse le attività che hanno nuovamente acceso i motori nel capoluogo dando l’opportunità ai più piccoli di riassaporare preziosi momenti di socialità. Tra queste c’è la Smile Basket School 2.0. di Pietro, che ai microfoni di Anteprima24 ha espresso soddisfazione e speranza: “Siamo ripartiti con attività all’aperto ma ora l’auspicio è quello che non ci saranno più intoppi almeno fino a fine luglio. Sarebbe importantissimo per i bambini che hanno bisogno di normalità dopo mesi e mesi di restrizioni”. Dietro l’angolo c’è infatti il pericolo che anni importanti per la crescita di un individuo siano spesi davanti a un monitor: “Per un bimbo di 6 anni ...

