Francia, arrestati 7 italiani ex Brigate Rosse, per loro estradizione e condanna, altri 3 uomini in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) Brigate Rosse Francia. Questa mattina la polizia francese ha arrestato sette tra ex membri delle Brigate Rosse ed ex appartenenti ad altre formazioni terroristiche italiane che insanguinarono l'Italia negli anni di piombo. Sono 10 in tutto gli uomini che hanno diffuso il terrorismo estremista in Italia negli anni '70 e '80. 3 uomini, già individuati dalle autorità francesi, sono ancora in fuga. Brigate Rosse Francia: l'arresto Il primo governo Conte aveva richiesto alla Francia di riportare in Italia 10 uomini ex brigatisti. Oggi, 28 aprile 2021, il governo Draghi ha portato a termine la missione. Questa mattina la svolta nella cattura, 7 uomini sono ...

