Birrificio Via Priula | “Le nostre birre sono arrivate in Inghilterra e Giappone”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Le radici ben ancorate al territorio e gli orizzonti larghi per riuscire a guardare lontano. È questo mix fra l’attenzione alla dimensione locale e l’ampiezza di vedute a caratterizzare ilViadi San Pellegrino Terme, che punta sulla birra di qualità come opportunità per far conoscere la Valle Brembana e le sue bellezze. L’attività è nata il 1° agosto 2010 dalla passione dei due soci Giovanni Fumagalli e Mauro Zilli. “Abbiamo costituito la nostra società a San Pellegrino – spiega Zilli – perché è il nostro paese nativo e volevamo dare vita a un’attività imprenditoriale che potesse valorizzarlo. Il nostro obiettivo da sempre è proporre un prodotto brassicolo che possa essere motivo di attrazione per visitatori e turisti come avviene con le vie del vino per gli amanti dell’enologia.molte, infatti, le persone che ...