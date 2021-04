Barcellona | Koeman non chiude a Neymar | «Uno dei migliori | non si sa mai…»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’allenatore delRonaldnon ha chiuso la porta a un possibile ritorno in blaugrana diRonald, allenatore del, in conferenza stampa ha toccato anche l’argomentospesso accostato ai blaugrana per un incredibile ritorno. «È sempre importante avere idel mondo nella tua squadra.ha fatto cose molto importanti al Barça, ma ora non è così. Non si sa mai, quando hai i, tutto è più probabile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'allenatore delRonaldnon ha chiuso la porta a un possibile ritorno in blaugrana di Neymar Ronald, allenatore del, in conferenza stampa ha toccato anche l'argomento Neymar spesso ......è categorico: "Non mi interessano queste cose, non so cosa può esserci di vero. Per quanto mi riguarda dovrebbe chiudere la carriera a. In questo momento l'unica cosa che conta è ...Dal caso Di Maria fino alle disavventure di Olsen e Mahrez: come i calciatori derubati stanno reagendo a un momento molto complicato ...(ANSA) – ROMA, 28 APR – Il Barcellona è pronto a riprendersi la vetta della Liga, dopo mesi e mesi di tribolazioni. In caso di vittoria nel recupero della 33/a giornata, in programma domani al Camp No ...