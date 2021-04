Napoli, in Europa soltanto Insigne ai livelli di Messi (Di martedì 27 aprile 2021) Il capitano del Napoli Insigne e Messi sono gli unici, nei massimi campionati europei, ad aver segnato almeno 5 gol da fuori area in stagione Lorenzo Insigne e Lionel Messi. Entrambi capitani delle rispettive formazioni e bandiere delle due squadre. Il napoletano non si è mai mosso dalla sua città. Lionel invece a Barcellona c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 aprile 2021) Il capitano delsono gli unici, nei massimi campionati europei, ad aver segnato almeno 5 gol da fuori area in stagione Lorenzoe Lionel. Entrambi capitani delle rispettive formazioni e bandiere delle due squadre. Il napoletano non si è mai mosso dalla sua città. Lionel invece a Barcellona c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Giuseppe_iLDiMa : @LSquame @salvatorino860 @ADeLaurentiis Se fosse vero quel che dici il Napoli non avrebbe avuto la crescita esponen… - LucaZanella8 : @InterCM16 L'Atalanta deve vincere (così come rube e napoli) Voglio il bbilan in Europa league - stefanoscorpio : @gigiodonna1 Ovvio! Lottare x l'europa league! Ma finitela co ste cazzate che scrivete ogni volta che perdete! Tant… - florabarral : @stevevicrn Atalanta, Napoli, Lazio. Poi bilan a farsi le trasferte di giovedì in uzbekistan. E infine loro a organ… - Pirichello : Sempre contro di noi ste cose eh, con tutti che abbiamo fatto schifo tra Milan-Napoli e ieri sera potevamo già esse… -