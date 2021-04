Advertising

Annalis04484378 : Quelli che stanno con i poveri!! - LorenzoPuliga : RT @TUTTOJUVE_COM: Figc, aumenta lo stipendio del Presidente Gravina - j_7ragon : RT @TUTTOJUVE_COM: Figc, aumenta lo stipendio del Presidente Gravina - TUTTOJUVE_COM : Figc, aumenta lo stipendio del Presidente Gravina - TWImedmar : RT @TheRealPinguini: E dopo Ceferin che si aumenta lo stipendio a 2m/anno, ecco Gravina che appena appena ritocca i suoi compensi da 36mila… -

Ultime Notizie dalla rete : FIGC aumenta

Tutto Juve

... dalla Uefa e dalla". Tale norma riguarda anche tornei e partite amichevoli . Delibera votata ... Con ogni probabilità avverrà con la nuova Champions League chedi 4 le finestre ...... stando più in giro, sila probabilità dell'infezione attraverso un incremento del numero ... Lavara una norma ad hoc per evitare la... Read More News Recovery, Draghi oggi alla Camera per ...Durante il Consiglio Federale, dove è nata la norma anti-Super Lega, è stato disposto anche un aumento di stipendio per il Presidente Gravina. Secondo quanto riportato ...Ieri, nel Consiglio Federale che ha visto nascere la norma anti-SuperLega per poter ottenere la licenza nazionale, tra le tante altre cose è stato dispos ...