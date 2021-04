Vaccini, i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca (Di lunedì 26 aprile 2021) Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - I siciliani sono tornati a fidarsi del vaccino AstraZeneca. E i numeri degli ultimi giorni lo confermano. Dopo l'allarme lanciato lo scorso 20 aprile dal dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica Mario La Rocca, che aveva parlato di "psicosi da AstraZeneca", perché nei giorni precedenti si erano verificati dei decessi per trombosi su persone che avevano avuto la somministrazione del vaccino britannico, oggi i numeri tornano a crescere. Soprattutto dopo l'iniziativa del commissario straordinario, Generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, nominato Rappresentante per il coordinamento con le Autorità locali della Regione siciliana del Commissario nazionale per l'emergenza al Coronavirus, di aprire le vaccinazioni anche senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Isono tornati adel vaccino. E i numeri degli ultimi giorni lo confermano. Dopo l'allarme lanciato lo scorso 20 aprile dal dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica Mario La Rocca, che aveva parlato di "psicosi da", perché nei giorni precedenti si erano verificati dei decessi per trombosi su persone che avevano avuto la somministrazione del vaccino britannico, oggi i numeria crescere. Soprattutto dopo l'iniziativa del commissario straordinario, Generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, nominato Rappresentante per il coordinamento con le Autorità locali della Regione siciliana del Commissario nazionale per l'emergenza al Coronavirus, di aprire le vaccinazioni anche senza ...

Advertising

fisco24_info : Vaccini, i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca: I siciliani sono tornati a fidarsi del vaccino AstraZeneca.… - StraNotizie : Vaccini, i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca - TV7Benevento : Covid: i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca, in aumento anche i vaccini agli over 80 (3)... - TV7Benevento : Covid: i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca, in aumento anche i vaccini agli over 80 (2)... - TV7Benevento : Vaccini, i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini siciliani Vaccinazioni ad andamento lento: quasi 90.000 nel Ragusano Eppure nei frigoriferi degli hub siciliani ci sono altre 100 mila dosi disponibili pronte ad essere ... precede soltanto la Calabria ultima, per somministrazioni di vaccini agli over 80 e al personale ...

COVID - Vaccini senza prenotazione per gli over 80 in Sicilia Intanto, è stata buona la risposta dei siciliani allo speciale 'Open weekend' di quattro giorni, organizzato dalla Regione, per tutti gli over 60. Da giovedì scorso a ieri (il dato è delle ore 17), ...

Vaccini, i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca Adnkronos Covid: i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca, in aumento anche i vaccini agli over 80 (3) In aumento anche gli over 80 che si vaccinano in Sicilia. Ecco i numeri: 315.915 vaccinati, di cui 263.130 tra gli 80 e gli 89 anni, 51.753 tra i 90 e i 99 anni, 1.032 che hanno superato i cento anni.

Covid, Palermo pensa agli “invisibili”: parte la vaccinazione dei senzatetto Vaccinare tutti, anche gli “invisibili“. È l’iniziativa “Accanto agli ultimi”, lanciata dal governo regionale, in collaborazione con Comune capoluogo, la Fondazione Sicilia e la Croce rossa italiana.

Eppure nei frigoriferi degli hubci sono altre 100 mila dosi disponibili pronte ad essere ... precede soltanto la Calabria ultima, per somministrazioni diagli over 80 e al personale ...Intanto, è stata buona la risposta deiallo speciale 'Open weekend' di quattro giorni, organizzato dalla Regione, per tutti gli over 60. Da giovedì scorso a ieri (il dato è delle ore 17), ...In aumento anche gli over 80 che si vaccinano in Sicilia. Ecco i numeri: 315.915 vaccinati, di cui 263.130 tra gli 80 e gli 89 anni, 51.753 tra i 90 e i 99 anni, 1.032 che hanno superato i cento anni.Vaccinare tutti, anche gli “invisibili“. È l’iniziativa “Accanto agli ultimi”, lanciata dal governo regionale, in collaborazione con Comune capoluogo, la Fondazione Sicilia e la Croce rossa italiana.