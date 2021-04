Si torna in classe ma non è cambiato nulla: dai trasporti al tracciamento. Bianchi pensa già a settembre (Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi si torna in classe quasi dappertutto: il nuovo decreto riaperture infatti la didattica in presenza prevista al 100% fino alla terza media in tutte le fasce di rischio, mentre in zona gialla e arancione le scuole superiori tornano in classe in una percentuale compresa fra il 70 e il 100%, in zona rossa fra il 50 e il 75%. Tuttavia, come evidenziato anche in precedenza, non sembra sia cambiato granché per quanto riguarda la sicurezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi siinquasi dappertutto: il nuovo decreto riaperture infatti la didattica in presenza prevista al 100% fino alla terza media in tutte le fasce di rischio, mentre in zona gialla e arancione le scuole superiorino inin una percentuale compresa fra il 70 e il 100%, in zona rossa fra il 50 e il 75%. Tuttavia, come evidenziato anche in precedenza, non sembra siagranché per quanto riguarda la sicurezza. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Si torna in classe ma non è cambiato nulla: dai trasporti al tracciamento. Bianchi pensa già a settembre - 8e30it : Ad Acri prorogata la zona rossa ma si torna in classe - miki17xvii : @1fr4ncesca ahahha si tutta la nostra classe non torna in presenza - CTAMELLINI : RT @GustavoMichele6: Torna in aula uno studente su 10 «Ancora troppa paura». A sentire i tg nazionali di 8 testate invece non vedevano tut… - jjksmo0n : La bellezza di andare a scuola e sentirmi parlare con i pronomi giusti per me, mi torna la speranza verso la societ… -