Sebastiani Cnr | Prevedo che tra 3-5 settimane dovremo richiudere

"La mia previsione è che nel giro di tre, cinque settimane saremo costretti a richiudere". Parte da qui Giovanni Sebastiani nell'analisi dello scenario epidemiologico presente e futuro. E indica come esempio quanto sta succedendo a Bolzano - "si è riaperto prima, il numero dei contagi ha smesso prima di diminuire e ci sono segni iniziali di aumento, come per i ricoveri in terapia intensiva". Oggi l'Italia prova a ripartire, è il giorno delle riaperture. Il matematico dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac) non esita a definirle "premature". "Più di tutto - spiega - mi preoccupa la scuola. Si è dimostrato che, in seguito al ritorno degli studenti in presenza, l'Rt aumenta del 25% in 4 settimane, come ha ammesso anche l'Istituto Superiore di Sanità.

