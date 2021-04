"Sapete quanto hanno aspettato per interrogarlo?". Santoro, la bomba sul figlio di Grillo: brutto sospetto sulle indagini (Di lunedì 26 aprile 2021) Michele Santoro ha parlato a ruota libera nel salotto di Lilli Gruber, che si è assicurata il suo ritorno in televisione - almeno per una sera - per i telespettatori di Otto e Mezzo. L'ex giornalista della Rai ha destato scalpore quando ha affrontato il delicato argomento del video di Beppe Grillo, che in maniera molto incauta ha difeso il figlio Ciro dalle accuse di stupro, ottenendo come risultato quello di peggiorare ulteriormente la situazione e di esporre la sua famiglia alla gogna mediatica. “Questa vicenda mi interessa molto, sono fuori discussione sia le cazzate di Grillo che il suo dolore, due aspetti che non meritano un dibattito”, ha esordito Santoro. Il quale ha poi affondato il colpo in maniera pesante: “Voglio capire perché questi ragazzi sono stati sentiti un mese dopo la denuncia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Micheleha parlato a ruota libera nel salotto di Lilli Gruber, che si è assicurata il suo ritorno in televisione - almeno per una sera - per i telespettatori di Otto e Mezzo. L'ex giornalista della Rai ha destato scalpore quando ha affrontato il delicato argomento del video di Beppe, che in maniera molto incauta ha difeso ilCiro dalle accuse di stupro, ottenendo come risultato quello di peggiorare ulteriormente la situazione e di esporre la sua famiglia alla gogna mediatica. “Questa vicenda mi interessa molto, sono fuori discussione sia le cazzate diche il suo dolore, due aspetti che non meritano un dibattito”, ha esordito. Il quale ha poi affondato il colpo in maniera pesante: “Voglio capire perché questi ragazzi sono stati sentiti un mese dopo la denuncia ...

