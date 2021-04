Lutto nel calcio | era il miglior marcatore di tutti i tempi

Leggi su chenews

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio. Il grande calciatore olandese Willy van der Kuijlen, infatti, è venuto a mancare. Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio per la morte improvvisa di Willy van der Kuijlen. Nato ad Helmond nel 1946, si è spento il 19 aprile scorso all'età di 74 anni. A darne l'annuncio è sta l'UEFA attraverso il proprio sito ufficiale. Il giocatore era noto soprattutto per i tanti record messi a segno in patria. Dutch football paid tribute to all-time Eredivisie top goalscorer Willy van der Kuijlen this weekend. The former PSV striker scored 311 times between 1964 and 1981. He passed away last week, aged 74. — UEFA (@UEFA) April 26, 2021