Chi ha vinto gli Oscar 2021

(Di lunedì 26 aprile 2021) Chi hal’, per la 93/ma edizione? Chi ha fatto nottata sperando di vedere in diretta Laura Pausini vincere la statuetta per la migliore canzone originale probabilmente è rimasto deluso. La cantante gareggiava con il suo brano “Io sì” , canzone originale per La vita davanti a sè di Edoardo Ponti. L’è invece andato a Fight for you, canzone per il film Judas and the Black Messiah L’altro grande rammarico è stato per Pinocchio: il film di di Matteo Garrone era in lizza sia per il trucco che per i costumi, ma Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti e Massimo Cantini Parrini non ce l’hanno fatta. Di seguito i premi: Miglior film: Nomadland Miglior regia: Chloé Zhao (Nomadland) Miglior attore: Anthony Hopkins (The Father – Nulla è come sembra) Miglior ...