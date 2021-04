BEYOND LANCIA LA SCUOLA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ROBOTICA (Di lunedì 26 aprile 2021) Per partecipare alla SCUOLA si deve scrivere una mail all'indirizzo segreteria@BEYONDinternational.it. Sarà possibile scegliere liberamente se frequentare l'intero percorso, oppure concentrarsi su ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) Per partecipare allasi deve scrivere una mail all'indirizzo segreteria@international.it. Sarà possibile scegliere liberamente se frequentare l'intero percorso, oppure concentrarsi su ...

Advertising

TommasEU : RT @VITAnonprofit: Al via 'Meet - More Equal Europe Together“, il progetto europeo contro l’islamofobia - alberodellavita : RT @VITAnonprofit: Al via 'Meet - More Equal Europe Together“, il progetto europeo contro l’islamofobia - takouaBM : RT @VITAnonprofit: Al via 'Meet - More Equal Europe Together“, il progetto europeo contro l’islamofobia - VITAnonprofit : Al via 'Meet - More Equal Europe Together“, il progetto europeo contro l’islamofobia -