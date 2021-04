Traffico Roma del 25-04-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 aprile 2021) Luceverdevedi trovati del redazione in studio Daniele guerrisi Trionfale Ci sono rallentamenti per incidente in via Fratelli Gualandi all’intersezione con via Ottavio Assarotti alla salario per lavori urgenti sul manto stradale chiusa Piazza Alessandria disciplina provvisoria dinell’area circostante in pieno svolgimento il 74esimo Gran Premio della Liberazione corsa ciclistica che si snoda lungo un percorso di circa 6 km nella zona delle Terme di Caracalla chiusura al transito lungo il corso della circuito di gara Inoltre sempre in occasione della festa della Liberazione consueta cerimonia in programma l’altare della patria con la partecipazione del capo dello Stato divieto di transito in via dei Fori Imperiali in Piazza Venezia e nelle vie circostanti Limbiate anche le linee del trasporto pubblico cerimonie commemorative anche alla ...