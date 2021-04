Rummenigge: «Agnelli è diverso da me. Io non sono legato ai soldi ma al calcio» (Di domenica 25 aprile 2021) Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild del progetto naufragato Superlega Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild del progetto naufragato della Superlega. «Se avessi saputo prima della Superlega avrei fatto di tutto per evitarla, con i nostri amici del Dortmund e del Paris. È un progetto definitivamente liquidato, inaccettabile e ora è importante che i club che hanno riconosciuto il proprio errore tornino nella famiglia del calcio. Agnelli? “Fa parte di un’altra generazione ed è un tipo di persona diversa da me. Io ho giocato al calcio. sono legato al calcio e non soltanto al denaro». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Karl Heinz, CEO del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild del progetto naufragato Superlega Karl Heinz, CEO del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild del progetto naufragato della Superlega. «Se avessi saputo prima della Superlega avrei fatto di tutto per evitarla, con i nostri amici del Dortmund e del Paris. È un progetto definitivamente liquidato, inaccettabile e ora è importante che i club che hanno riconosciuto il proprio errore tornino nella famiglia del? “Fa parte di un’altra generazione ed è un tipo di persona diversa da me. Io ho giocato alale non soltanto al denaro». L'articolo proviene daNews 24.

