Liegi-Bastogne-Liegi 2021, Julian Alaphilippe: "Pogacar è stato intelligente in volata, non ho rimpianti" (Di domenica 25 aprile 2021) Un'altra beffa in volata per Julian Alaphilippe alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il campione del mondo della Deceuninck-Quick Step, dopo l'aver visto sfumare una vittoria negli ultimi centimetri da Primoz Roglic (che poi sarebbe stata tolta per la scorrettezza in volata su Hirschi) si è dovuto accontentare del secondo posto nella 'decana', preceduto da Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) in una volata stretta di altissimo rango che comprendeva David Gaudu, Alejandro Valverde e Michael Woods. Il francese, intervistato al termine della corsa, è ovviamente deluso ma sa di aver dato tutto per vincerla: "Difficile da dire, la gara è appena finita. Sono venuto qui per vincere, la squadra si è mossa ...

