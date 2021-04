Differenza calcolo compensi tra DSGA e facente funzione, non è incostituzionale. Una importante sentenza (Di domenica 25 aprile 2021) Il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, ha sollevato, con ordinanza questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», in riferimento agli artt. 3 e 36 (recte: 36, primo comma) della Costituzione. Questione che riguarda sostanzialmente la determinazione del compenso del facente funzione DSGA. Si pronuncia con la sentenza 71 /21 la Corte Costituzionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021) Il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, ha sollevato, con ordinanza questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», in riferimento agli artt. 3 e 36 (recte: 36, primo comma) della Costituzione. Questione che riguarda sostanzialmente la determinazione del compenso del. Si pronuncia con la71 /21 la Corte Costituzionale. L'articolo .

