Sassuolo-Sampdoria 1-0: neroverdi sicuri dell’ottavo posto (Di sabato 24 aprile 2021) Il Sassuolo gioca una gara matura e porta a casa tre punti importanti e blindano l’ottavo posto. A decidere Sassuolo-Sampdoria è il solito Berardi, alla quattordicesima marcatura in questa Serie A e ottava rete siglata contro la Sampdoria. I liguri restano al nono posto, in attesa del Verona. Che scelte hanno fatto i tecnici? De Zerbi cambia le carte in tavolo, spazio al 3-5-2. In porta c’è Consigli, davanti a lui si sistemano Chiriches, Marlon e Ferrari. Sulle corsie esterne del centrocampo giocano Kyriakopoulos e Toljan. In mezzo al campo spazio a Locatelli, Lòpez e Traorè. La coppia d’attacco è formato da Berardi e Defrel. Solito 4-4-2 per Ranieri. Tra i pali c’è come sempre Audero. Davanti al portiere giocano Yoshida e Colley, alle due estremità invece spazio a Bereszynski ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Ilgioca una gara matura e porta a casa tre punti importanti e blindano l’ottavo. A decidereè il solito Berardi, alla quattordicesima marcatura in questa Serie A e ottava rete siglata contro la. I liguri restano al nono, in attesa del Verona. Che scelte hanno fatto i tecnici? De Zerbi cambia le carte in tavolo, spazio al 3-5-2. In porta c’è Consigli, davanti a lui si sistemano Chiriches, Marlon e Ferrari. Sulle corsie esterne del centrocampo giocano Kyriakopoulos e Toljan. In mezzo al campo spazio a Locatelli, Lòpez e Traorè. La coppia d’attacco è formato da Berardi e Defrel. Solito 4-4-2 per Ranieri. Tra i pali c’è come sempre Audero. Davanti al portiere giocano Yoshida e Colley, alle due estremità invece spazio a Bereszynski ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - claudioruss : i club di #SerieA contro le 3 della #Superlega sono Roma-Torino-Bologna-Genoa-Sampdoria-Sassuolo-Spezia-Benevento-C… - CanaleSassuolo : Le parole di #Berardi dopo #SassuoloSamp - stranoalfio2 : RT @MaurizioJj: Se facciamo mercato con queste società siamo delle teste di cazzo: Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Ben… -