Riaperture | Locatelli | “Coprifuoco ancora strategico”

(Di sabato 24 aprile 2021) Coronavirus Italia, primein arrivo dal 26 aprile eche resta alle 22 come “strategia prudenziale”. Da lunedì, dice in un’intervista a ‘Repubblica’ Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, “apriamo in un contesto decisamente più favorevole di quello di alcune settimane fa. Siamo nella quinta settimana consecutiva di riduzione della diffusione del nuovo Coronavirus e fortunatamente osserviamo anche un calo della pressione sui servizi sanitari. Ovviamente, riaprendo, un pochino di ripresa dei casi potrà esserci, però come ha detto il presidente del Consiglio stiamo adottando una strategia graduale e progressiva, per ripristinare attività economiche e sociali rispetto alle quali vi era un’importante sofferenza del Paese a tutti i livelli”. “L’obiettivo è di riaprire per ...