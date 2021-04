“Recovery Plan chiuso nel suo complesso”: Draghi convoca i ministri. Ma la discussione con l’Unione europea non è conclusa (Di sabato 24 aprile 2021) Primo inciampo sul Piano di ripresa e resilienza per il governo Draghi. L’atteso Consiglio dei ministri – che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi venerdì pomeriggio – è iniziato solo alle 22 di sabato sera. In mezzo, ore di tensione e trattative: prima con le forze di maggioranza sulla proroga del Superbonus, poi con la Commissione europea, da cui dipende l’esborso degli oltre 200 miliardi. Secondo fonti di governo il documento “nel suo complesso è chiuso”, ma le interlocuzioni con Bruxelles non sono ancora finite. L’esecutivo europeo ha espresso riserve su alcune riforme, in particolare il capitolo che riguarda il fisco e quello che punta a migliorare il clima economico per le imprese (“business environment”). Il dialogo è proseguito per tutto il giorno e c’è stata anche una telefonata tra il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Primo inciampo sul Piano di ripresa e resilienza per il governo. L’atteso Consiglio dei– che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi venerdì pomeriggio – è iniziato solo alle 22 di sabato sera. In mezzo, ore di tensione e trattative: prima con le forze di maggioranza sulla proroga del Superbonus, poi con la Commissione, da cui dipende l’esborso degli oltre 200 miliardi. Secondo fonti di governo il documento “nel suo”, ma le interlocuzioni con Bruxelles non sono ancora finite. L’esecutivo europeo ha espresso riserve su alcune riforme, in particolare il capitolo che riguarda il fisco e quello che punta a migliorare il clima economico per le imprese (“business environment”). Il dialogo è proseguito per tutto il giorno e c’è stata anche una telefonata tra il ...

