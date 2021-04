LIVE Berrettini-Daniel 6-1 6-7, ATP Belgrado in DIRETTA: si va al terzo set (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS DALLE 13.30 La presentazione di Berrettini-Daniel SET Daniel, 7-5 AL TIEBREAK. Domina lo scambio il giapponese, che chiude con lo smash. Si va al terzo! 6-5 Prima di servizio vincente di Matteo. 6-4 E altro erroraccio di Matteo, due set point per il giapponese. 5-4 Daniel, stavolta l’azzurro perde la misura del dritto. 4-4 Non passa il dritto di Daniel, che si infrange sul nastro. Minibreak recuperato. 4-3 E altro punto diretto dal servizio. Ora tocca rispondere bene. 4-2 Servizio vincente per l’azzurro. 4-1 E altro errore di Matteo in risposta. 3-1 Battuta potente e precisa del giapponese. 2-1 Servizio, dritto e smash, la ricetta per il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-TSITSIPAS DALLE 13.30 La presentazione diSET, 7-5 AL TIEBREAK. Domina lo scambio il giapponese, che chiude con lo smash. Si va al! 6-5 Prima di servizio vincente di Matteo. 6-4 E altro erroraccio di Matteo, due set point per il giapponese. 5-4, stavolta l’azzurro perde la misura del dritto. 4-4 Non passa il dritto di, che si infrange sul nastro. Minibreak recuperato. 4-3 E altro punto diretto dal servizio. Ora tocca rispondere bene. 4-2 Servizio vincente per l’azzurro. 4-1 E altro errore di Matteo in risposta. 3-1 Battuta potente e precisa del giapponese. 2-1 Servizio, dritto e smash, la ricetta per il ...

