Indonesia | ritrovati i resti del sottomarino disperso al largo delle coste di Bali Nessuna speranza per i 53 a bordo

(Di sabato 24 aprile 2021)aldi. Ac’erano 53 persone. Individuata una perdita di petrolio. Giallo in, dove la Marina ha perso ogni contatto con un, che risulta, che navigava aldi. L’ha avviato le ricerche chiedendo aiuto a Singapore e all’Australia. Stando alle informazioni a disposizione, prima di sparire nel nulla dalera arrivata una richiesta di autorizzazione a procedere con una immersione in profondità. Ilin questione è del 1978 ed è di fabbricazione ...

Advertising

RaiNews : #Indonesia, ritrovati relitti del #sottomarino militare scomparso al largo di #Bali - Tullia01 : RT @RaiNews: #Indonesia, ritrovati relitti del #sottomarino militare scomparso al largo di #Bali - raffaellamucci1 : RT @Adnkronos: Ritrovati un pezzo di un siluro e un contenitore con del lubrificante. Il #sottomarino scomparso al largo di #Bali. https://… - MaggioreSimona : RT @Corriere: Indonesia, ritrovati resti del sottomarino scomparso. «Nessuna speranza per i 53 marinai» - a42nno : RT @Corriere: Indonesia, ritrovati resti del sottomarino scomparso. «Nessuna speranza per i 53 marinai» -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia ritrovati

Purtroppo non arrivano dei buoni aggiornamenti sul sottomarino scomparso in. Come reso noto da diverse fonti nel corso delle ultime ore, sono statidei detriti del sommergibile a pochi chilometri - circa 10 miglia " dal luogo della scomparsa. Purtroppo ...Il sommergibile della Marina scomparso nel mare di Bali, in, mercoledì scorso con 53 persone a bordo è stato localizzato a 850 metri di profondità. I ... tra gli oggetti, ci sono una ...Trovati detriti appartenenti al sottomarino indonesiano scomparso, ora dato per affondato, ma le ricerche continuano ...Le squadre di soccorso e ricerca indonesiane hanno ritrovato alcuni oggetti appartenente al sottomarino militare scomparso ...