Foggia | palazzo Provincia ' negato' e poi aperto ad Anpi per 25 aprile

(Di sabato 24 aprile 2021)- 'Non c'è stato alcun diniego formale all'iniziativa, si è trattato solo di una nota non riscontrata e sfuggita per un mero disguido'. Così il presidente delladi, Nicola ...

... Nicola Gatta, tenta di placare le polemiche sollevate dopo che l'Anpi - Associazione nazionale partigiani d'Italia - dilo ha accusato di aver negato all'associazione l'accesso a...Nel porre le sue sentite scuse per l'inconveniente occorso, ha autorizzato, nonostante le restrizioni imposte dalla situazione pandemica, l'apertura diDogana, manifestando piena vicinanza ...FOGGIA - «Non c'è stato alcun diniego formale all’iniziativa, si è trattato solo di una nota non riscontrata e sfuggita per un mero disguido». Così il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatt ...Foggia, 24 aprile 2021. In merito alla richiesta avanzata dal Presidente del Comitato provinciale dell’Anpi di Capitanata, Michele Galante, di deporre una corona di fiori davanti alla lapide posta sul ...