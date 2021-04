Campionato Primavera, l’Inter non sbaglia: Cagliari ko per 2-0 (Di sabato 24 aprile 2021) l’Inter Primavera vince contro il Cagliari Vittoria importante per l’Inter Primavera nella quinta giornata del girone di ritorno contro il Cagliari. A decidere l’incontro è la doppietta di Satriano con una rete per tempo. Primo tempo molto divertente a Interello con entrambe le compagini attive nelle rispettive metacampo avversarie. Nei primi minuti ci provano subito Satriano e Del Pupo, senza però trovare la via della rete. A circa metà frazione Kinkoue e Casadei (traversa) mettono i brividi a Ciocci. E’ il preludio al gol del vantaggio, che porta la firma di Satriano al 28?: l’estremo difensore del Cagliari respinge la conclusione di Oristanio ma non può nulla sul tap-in del numero 9. Dieci minuti più tardi gli ospiti sfiorano la rete del pareggio, Stankovic ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 aprile 2021)vince contro ilVittoria importante pernella quinta giornata del girone di ritorno contro il. A decidere l’incontro è la doppietta di Satriano con una rete per tempo. Primo tempo molto divertente a Interello con entrambe le compagini attive nelle rispettive metacampo avversarie. Nei primi minuti ci provano subito Satriano e Del Pupo, senza però trovare la via della rete. A circa metà frazione Kinkoue e Casadei (traversa) mettono i brividi a Ciocci. E’ il preludio al gol del vantaggio, che porta la firma di Satriano al 28?: l’estremo difensore delrespinge la conclusione di Oristanio ma non può nulla sul tap-in del numero 9. Dieci minuti più tardi gli ospiti sfiorano la rete del pareggio, Stankovic ...

