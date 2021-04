Ys IX | Monstrum Nox | ecco la data d’uscita su Switch e PC

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nihon Falcom ha finalmente annunciato ladi Ys IX:Nox, arrivato su PS4 lo scorso febbraio, anche su Nintendoe PC Vi abbiamo già ampiamente parlato, lo scorso febbraio, di Ys IX:Nox in una dettagliata recensione, che potete trovare cliccando qui. L’ultima iterazione della più che interessante serie di Nihon Falcom, che in occidente stenta sempre a decollare come qualsiasi altro JRPG di nicchia, ci ha saputi stupire sotto moltissimi punti di vista, forse ancor più di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, sempre della stessa azienda. Quel che manca ai titoli di Falcom è, come sempre, un miglioramento tecnico che difficilmente arriverà mai, considerando la poca popolarità dei giochi e il loro basso budget. Quel che è certo è che Ys IX: ...

